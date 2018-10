KLAMATH FALLS, Ore. – The Klamath County Museum is seeking information on the history of Hispanic individuals and families who have lived or worked in the Klamath Basin in years past.

Three bilingual volunteers are working with the museum to gather information from past or present Hispanic residents of the area. They are particularly interested in gathering information from the 1960s or earlier.

“We would love to hear stories about Hispanic families who visited or stayed in Merrill, Malin, Tulelake or other communities in the Klamath area,” said Lilian Belsky, one of the museum volunteers working on the project. “We’d especially like to see photos, and learn about major issues or events that are important to Hispanic families.”

The museum is particularly interested in migrant workers, including those who participated in the Bracero program.

Manuela Pascual, Tyra Arraj and Belsky will staff a booth at the Klamath Basin Potato Festival in Merrill on Saturday, Oct. 20, in hopes of contacting Hispanic families.

For more information contact Belsky at (541) 281-7066.

* * *

El museo busca información sobre la herencia hispana

El Museo del Condado de Klamath está buscando información sobre la herencia hispana de personas y familias que han vivido o trabajado en el área de Klamath Falls en años pasados.

Tres voluntarias bilingües están trabajando con el museo para recolectar información de residentes del pasado y presente en esta área. Están interesadas especialmente en información de los años 60 o antes.

“Nos gustaría informarnos de aventuras de las familias hispanas que han visitado o se han quedado en Merrill, Malin, Tulelake u otras comunidades en el área de Klamath,” dice Lilian Belsky, una de las voluntarias del proyecto. “Deseríamos específicamente ver fotos y enterarnos de algunos temas importantes de las familias hispanas.”

En particular, el museo está interesado en los trabajadores migrantes, incluyendo aquellos quienes han participado en el Programa Bracero.

Manuela Pascual, Tyra Arraj y Belsky van a estar en un kiosko durante el Festival de la Papa en Merrill el sábado, 20 de octubre. Ellas esperan contactarse con familias hispanas.

Para más información, comunicarse con Belsky al 541-281-7066.